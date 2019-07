Von Staatsverweigerern, Satanismus und Esoterik

Im Bereich der Staatsverweigerer richtete sich der Fokus 2018 besonders auf den „Staatenbund Österreich“. Der Prozess in Graz gegen 14 Mitglieder rückte dieses Phänomen in den Mittelpunkt. Neben den Motiven der Anhänger dieser Bewegung bestand großes Interesse an gesamtgesellschaftlichen Ursachen und Auswirkungen.