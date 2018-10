metoo: Fazit nach einem Jahr

Auch männliche Kollegen schlossen sich der weltweiten Bewegung an und gaben sich als Opfer zu erkennen, so zum Beispiel Terry Crews, bekannt aus „The Expendables“ und der Sitcom „Brooklyn Nine-Nine“. Er gab an, dass ein in der Branche höhergestellter Mann dem Schauspieler in den Schritt gegriffen habe. Crews wollte die Sache nicht weiterverfolgen, da er befürchtete, dass ihm niemand glauben würde.