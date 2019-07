Laptop im Zug: So leicht sind Ihre Daten einsehbar

Die beste Sicherheitslösung nützt nichts, wenn auf dem Display von Notebook oder Smartphone für jeden einsehbar wichtige Informationen preisgegeben werden. Oft genügt bereits ein kurzer Blick, um sensible Daten aufzuschnappen, wie ein Experiment von Kaspersky jetzt zeigt. Der Sicherheitsanbieter ließ einen Tester fünf Werktage lang per Strichliste alle Geschäftsgeheimnisse, die ihm im Zug begegnet sind, zählen und auswerten. Die potentielle Ausbeute: 2245 einsehbare und mitzuhörende Informationen wie Name und Unternehmen von Geschäftsleuten beziehungsweise von Kollegen und Partnern.