Ski-Star gönnt sich eine sommerliche Auszeit

Zuletzt stand für die ÖSV-Damen rund um Brem Konditions- und Koordinationstraining in Niederösterreich auf dem Programm. Brem will in der kommenden Saison an alte Erfolge anschließen. 2015/16 gewann sie die Kristallkugel für den Riesentorlauf-Weltcup. Im November 2016 zog sie sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und fiel die komplette Saison über aus. Im vergangenen Winter meldete sie sich in Spindlermühle im März erstmals eindrucksvoll zurück und belegte Platz sechs im RTL.