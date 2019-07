„Ich erwarte mindestens 15 Tore von mir!“

„Jeder erwartet Tore von mir. Ich glaube an mein Potenzial, arbeite sehr hart, konzentriere mich hier nur auf Fußball.“ Aliou Badji kommt bei dieser Aussage glaubhafter als so manch anderer Profi rüber. Mit 19 Jahren verließ er die Heimat, wechselte von Casa Sports zu Djurgarden nach Stockholm. „Ich habe mein Leben in die Hand genommen“, sagt der Senegalese. „Das war hart, aber gut so.“