Vorbild Serena jetzt ein Fan von Wunderkind Gauff

Von Platz 313 in die Top 140

Schon jetzt steht fest, dass sich Gauff von Platz 313 in die Top 140 schieben wird. Sollte sie ihren Lauf am Montag sogar gegen die rumänische Ex-Nummer 1 Simona Halep fortsetzen, katapultiert sich die in Atlanta, Georgia geborene und nun in Florida lebende Gauff schon in die Top 100. Schon jetzt ist sie die jüngste Spielerin in einem Wimbledon-Achtelfinale seit Jennifer Capriati 1991 mit damals 15.