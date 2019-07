Okotie verrät: DAS erwartet Arnautovic in China!

Der Wechsel von Marko Arnautovic zu Schanghai SIPG steht unmittelbar bevor. Österreichs Fußball-Star meisterte bereits die medizinischen Checks. West Ham United soll 22,4 Millionen Pfund (25 Millionen Euro) als Ablöse erhalten. Was Marko alles in China erwartet, verriet sein Freund Rubin Okotie, der von Juli 2016 bis Jänner 2018 bei Beijing Enterprises Group FC spielte, der „Krone“ bei einem Treffen in seinem Restaurant „Plain“ in Wien.