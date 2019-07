Gewerkschaft fordert wegen Hitze „Siesta“ im Büro

Angesichts der jüngsten Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad haben Gewerkschafter in Deutschland an die Arbeitgeber appelliert, eine „Siesta“ nach südländischem Vorbild einzuführen. Arbeiten ohne Pause gehe an die Substanz und führe zu Überlastung, erst Recht bei großer Hitze, so Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbund.