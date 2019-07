Fulminantes Klangfeuerwerk beim Linzer Mariendom

Das variantenreiche und hochkarätige Programm des Eröffnungskonzerts von „Klassik am Dom“ versetzte die große Zuhörerschar in spannende Atmosphäre. Rhythmus-Artist und „Krone“-Kolumnist Martin Grubinger präsentierte seine musikalische Vielseitigkeit auf den verschiedenen Percussionsinstrumenten mit mitreißender Spielfreude, Temperament und Virtuosität. Mit seiner solistischen Improvisationskunst reihte er das Schlagwerkregister in den Mittelpunkt des klassischen Konzertes.