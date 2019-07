Schwere Vorwürfe gegen heimischen Tierschutzverein

Ins selbe Horn stießen die Schilderungen von Oliver H., der berichtete, dass er seit 2014 allein für die Betreuung der Tiere am Assisi-Hof in Frankenburg zuständig gewesen sei. H. kündigte ebenfalls im April 2019. Die Arbeit mit den Tieren sei für ihn zwar extrem bereichernd gewesen. Als es jedoch im Jahr 2018 zu Hausdurchsuchungen in den ÖTV-Büros in Salzburg und Wien gekommen war (in einer Anzeige wurde der Verdacht der Veruntreuung von Spendengeldern erhoben, ein Ermittlungsverfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Salzburg anhängig, Anm.) „hat das uns zu denken gegeben, ob das Ganze seriös ist“. Als seine Frau schwanger geworden sei, habe er sich auch nicht mehr in der Lage gesehen, rund um die Uhr für den Verein erreichbar zu sein.