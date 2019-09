Darum ist plastikfreies Duschgel besser

Bei Mikroplastik handelt es sich um winzig kleine Plastikteile, die unsichtbar, aber schädlich sind. Sie gelangen über die Haut in unseren Körper und können Juckreiz, Allergien und verstopfte Poren zur Folge haben. Im schlimmsten Fall kann Mikroplastik sogar krebserregend wirken. Durch unser Abwasser gelangt das schädliche Mikroplastik in die Meere, verdreckt die Umwelt und nimmt somit vielen Lebewesen wichtigen Lebensraum. Dabei geht es aber nicht nur primär um die Inhaltsstoffe eines Produkts, sondern auch um die Verpackung. Dabei handelt es sich meistens um Plastikverpackungen, die das größte Problem in Sachen Umweltverschmutzung darstellen. Es gibt aber auch Alternativen.