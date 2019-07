Israel verbot Gaza-Kickern Reise zum Palästina-Cup

Beim Palästina-Cup treten im Westjordanland und im Gazastreifen jeweils zwölf Teams gegeneinander an. Die stärksten Mannschaften in den beiden Gebieten spielen am Ende zwei Finalspiele - eines im Gazastreifen und eines im Westjordanland. Am Sonntag hatten sich Khadamat Rafah und Balata 1:1 im Gazastreifen getrennt. Nach Angaben des Verbandes gibt es jedes Jahr Probleme mit Ausreisegenehmigungen für Spieler aus dem Gazastreifen für den Palästina-Cup. Letztlich hätten die Finalspiele im Westjordanland aber dann doch stets mit ein, zwei Wochen Verspätung stattgefunden.