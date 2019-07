Welche Beauty zeigt hier ihre Bräunungsstreifen?

Aktuell lässt sich Emily Ratajkowski übrigens in Spanien die Sonne auf die wohlgeformten Kurven scheinen. Für viel Amüsement bei ihren Fans sorgte vor einigen Tagen auch ein Clip, in dem zu sehen ist, wie die Britin sich, während sie ins Wasser watet, an ihrem Po festzuhalten scheint: „Pack deinen Po und los geht‘s!“, kommentierte sie das kurze Video mit einem Augenzwinkern.