Abschied fix: Hier verlässt Bolingoli Rapid-Camp!

„Es ist nichts offiziell“, erteilte dafür Zoki Barisic wortkarg die Erlaubnis zur Abreise. Den ganzen Tag war Rapids Sportchef an seinem Handy gehangen. Auch mit Präsident Krammer und Trainer Kühbauer wurde in der Lobby diskutiert. Wobei sich der Abgang von Boli (Burnley und Huddersfield hatten nur loses Interesse) länger abgezeichnet hatte. Vor drei Wochen gab’s den ersten Kontakt, vor einer Woche wurde in Wien mit den Schotten verhandelt. Da passte Rapid das Angebot nicht. Gestern schon.