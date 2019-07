Deutsches Transfer-Theater um Michael Gregoritsch

Fest steht: Michael Gregoritsch hat in Augsburg noch bis 2022 Vertrag. Sein Marktwert wird auf 12 Millionen Euro geschätzt. Doch Bremen will die Ablöse angeblich auf unter 10 Millionen Euro drücken. Gibt es eine Einigung? Augsburg startet am 8. Juli in die Vorbereitung. Spätestens dann soll es Klarheit geben - und sich am besten auch die Zukunft von Kollegen Martin Hinteregger entschieden haben. Eintracht-Trainer Adi Hütter unternimmt mit Sportboss Fredi Bobic derzeit alles, um den ÖFB-Verteidiger nach der Leihe auch in der kommenden Saison behalten zu dürfen.