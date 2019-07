Auf Auto eingedroschen: Rätsel trotz Festnahme

Die Polizei tappt nach der Gewalteskalation in Kirchbichl weiterhin im Dunkeln - daran ändert auch die kurze Festnahme eines 23-Jährigen nichts. „Am Sonntag versuchten zwei Kroaten ein bei der Fahndung gefundenes und mit Radklammern gesichertes Täterfahrzeug abzuschleppen“, heißt es von Seiten der Polizei. Die zwei Männer konnten von den Beamten angehalten werden. Bei der Erstbefragung verstrickte sich einer der beiden in Widersprüche, weshalb die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Festnahme des Mannes anordnete. „Der Beschuldigte machte im weiteren Ermittlungsverfahren keine Aussagen mehr“, so die Exekutive. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 23-Jährige aus der Haft entlassen und auf freiem Fuß angezeigt. „Das Motiv der Tat ist daher weiter unklar.“