Auftaktsiege für Österreicher-Duos bei Beach-WM

Die Weltmeisterschaften im Beachvolleyball in Hamburg haben am Freitag für zwei der drei ÖVV-Duos erfolgreich begonnen. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sowie Clemens Doppler/Alexander Horst gewann ihre ersten von je drei Gruppenspielen. Robin Seidl und Philipp Waller greifen erst am Samstag ins Geschehen ein.