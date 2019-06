Das große Duell der Generationen

Und doch gibt es Gemeinsamkeiten: Beide haben noch nie in Spielberg gewonnen - und beide spielen derzeit vom Material her in einer ähnlichen Liga. Kimi Raikkönen hat nach seinem Wechsel von Ferrari in seine Heimat Schweiz zu seinem Ex-Team Sauber, das jetzt Alfa Romeo heißt, in dieser Saison 19 WM-Punkte gemacht, liegt auf Rang acht. Lando Norris hat im zuletzt stark aufkommenden McLaren-Team in seinen ersten acht Rennen 14 Punkte gesammelt.