Rechte Kampfsportszene bereitet Deutschen Sorgen

Alarmierende Entwicklung in Deutschland: Der Verfassungsschutz sieht einen „rapiden Zuwachs“ in der rechtsextremen Kampfsportszene unserer nördlichen Nachbarn. Die Kampfsportgruppen spielten in der Szene „eine zentrale Rekrutierungsrolle“, zitiert der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe aus einem vertraulichen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV).