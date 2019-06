Denken Sie an die Schutzkleidung!

Arbeitshosen: Praktisch und modisch zugleich

Wenn es ums private Bauen und Heimwerken geht, bieten Modemarken wie engelbert strauss seit Jahren attraktive Impulse. Der renommierte Hersteller führt in seinem Sortiment beispielsweise Jeans, die speziell für den harten Arbeitseinsatz konzipiert sind. Aus sogenanntem Power-Denim gefertigt, machen die Hosen alle Strapazen mit und präsentieren sich als komfortabler Begleiter Ihrer Heimwerkprojekte. Als sichere und professionelle Arbeitshosen angeboten, wirken die langlebigen Modeartikel auf den ersten Blick wie eine klassische Jeans.



Arbeitshosen sind die absolute Grundlage für eine sichere Schutzkleidung, die Sie durch das passende Schuhwerk ergänzen sollten. Auch hier ist die Markenmode vorangeschritten, um Arbeitssicherheit mit modischer Wirkung zu verbinden. Im Frontbereich durch Metallkappen verstärkte Schuhe sind in vielen Handwerksbranchen der Klassiker, die Ihnen auch beim Selberbauen viele Arbeiten erleichtern. Durch den innenliegenden Einsatz der Kappen wirkt das Schuhwerk von außen wie ein klassischer Halbschuh oder eine Stiefelette, mit der Sie auf jedem Arbeitsuntergrund einen sicheren Stand genießen.



Sinnvolle Accessoires für Handwerk, Baubranche und Heimwerker

Worauf es sonst für Selberbauer ankommt, hängt von Ihren handwerklichen Vorlieben und Fähigkeiten ab. So sind Arbeitshandschuhe für viele grobe Handgriffe ein wertvoller Schutz, der bei filigranen Tätigkeiten hingegen stört. Eine Schutzbrille stellt beim Schweißen oder Hobeln einen wichtigen Schutz für Ihre Augen dar, ist bei vielen anderen Arbeiten jedoch verzichtbar.



Das eigene Talent beim Selberbauen spielt ebenfalls ein. Hier heißt es, die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Hammer, Säge & Co. richtig einzuschätzen. Wer ins Do-it-yourself einsteigt und wenig Erfahrung mitbringt, unterliegt ganz automatisch einem etwas höheren Risiko und Fehlern und drohenden Verletzungen. Schutzkleidung beim Bauen und Heimwerken gleicht übrigens nicht die Sicherheitsrisiken aus, die Sie durch falsche Handhabung oder den riskanten Einsatz Ihrer Werkzeuge selbst verschulden.



Mit fachkundiger Beratung zur idealen Ausstattung

Was auch immer Sie beim Selberbauen umsetzen möchten, vertrauen Sie sich mit Ihren Wünschen echten Profis an. Die richtigen Werkzeuge und Maschinen aus dem Fachhandel steigern Ihre Aussicht auf Erfolg erheblich und leisten ihren Beitrag für ein müheloses Gelingen. Gleiches gilt für die Arbeitskleidung von Marken wie engelbert strauss, die Sie online oder in den Filialen der Marke begutachten können. Holen Sie sich umfangreiche Informationen ein oder nutzen Sie das persönliche Gespräch mit einem Fachberater, um die passenden Hosen und weitere Arbeitsmittel für Ihre Zwecke auszuwählen. Der große Vorteil von Arbeitshosen und -schuhen ist, dass diese auch nach getaner Arbeit getragen werden können und Sie modebewusst einkleiden.