Sommerfrische im Salzkammergut

Die Einheimischen bezeichneten ihn als „Waldschrat“ – so untypisch war sein Anblick für die Gegend. In der Villa Paulick, eine der bekanntesten Villen in Seewalchen, war er ein gern gesehener Gast. Traditionsgemäß lädt die Klimt-Foundation wieder zu besonderen Veranstaltungen in das 1877 erbaute Haus: anlässlich von Gustav Klimts Geburtstag am 14. Juli zu Konzert und Lesung mit Schauspieler Karl Markovics und dem Sonus Brass Ensemble, einer Lesung von Margret Greiner am 13. Juli sowie an Emilie Flöges Geburtstag am 30. August zu einem Gastspiel des Stückes „Wally : Emilie“. Auch Gustav Mahler verstand es, sich vom Wasser mitreißen zu lassen. In einem eigens geschaffenen kleinen Häuschen am Ufer in Steinbach am Attersee komponierte er ein halbes Dutzend Lieder und zwei Sinfonien.