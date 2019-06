Sommertourismus startet 2019 mit einem Minus

Während Sommerfrische in Österreich 2018 so gefragt war wie seit 25 Jahren nicht mehr, brach das Übernachtungsvolumen im ersten Halbjahr 2019 ein, so die Statistik Austria. „Schuld“ daran ist der Feiertagskalender: 2018 fielen Pfingsten und Fronleichnam in den Mai, heuer erst in den Juni. Es kamen daher heuer im Mai auch deutlich weniger Gäste. Die Urlauberzahl ging um 7,8 Prozent auf rund drei Millionen zurück.