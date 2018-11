Sommertourismus auf höchstem Niveau seit 1993

Mehr Urlauber für kürzere Zeit

Die Zahl der Touristen erhöhte sich zwischen Mai und Oktober mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 24,67 Millionen deutlich kräftiger als die Nächtigungen. Es kamen also mehr Urlauber nach Österreich, die aber etwas kürzer blieben. Zwei Drittel von ihnen (16,52 Millionen) reisten aus dem Ausland an (plus 3,4 Prozent), ein Drittel aus Österreich (plus 2,5 Prozent).