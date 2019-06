Kate: Mit diesem Outfit trotzte sie der Hitze

Auch in Großbritannien sind die Temperaturen in den letzten Tagen ordentlich nach oben gekraxelt. Kein Wunder, dass Herzogin Kate am Dienstag, als sie beim Workshop der Royal Photographic Society Jugendlichen ihr Können als Hobbyfotografin näherbringen wollte, ihr schönstes Sommer-Outfit aus der Garderobe gefischt hatte.