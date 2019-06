Kandidatin aus NÖ scheitert erst an Millionenfrage

Pensionierte Personalmanagerin

Die Kandidatin aus Hornsburg in Niederösterreich ist pensionierte Personalmanagerin. Zu ihren Hobbys zählen Sport (Wandern, Tennis, Laufen, Schwimmen), Lesen und Handarbeiten. Außerdem singt sie in einem Chor, mag Opern und Jazz und verbindet ihre Reisen auch gerne mit Besuchen von Opernhäusern in unterschiedlichen Städten. Vulkane stehen ebenfalls auf ihrer Reiseliste ganz oben: So erwanderte sie unter anderem schon den Vulkan Erta Ale in Äthiopien, den Ätna in Italien und White Island in Neuseeland.