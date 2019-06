Star-DJ stirbt bei tragischem Unfall in Paris

Tragischer Tod kurz vor Album-Release

Wie es am Mittwoch in Paris zu dem tödlichen Sturz aus einem Hochhaus kam, ist bislang nicht bekannt. Sein Manager sprach lediglich davon, dass Zdar einen „Unfall“ hatte. Tragisches Detail: Am Freitag soll das neue Album „Dreems“ von Cassius erscheinen, Zdar hätte zur Feier der Veröffentlichung am Freitagabend in der Paris Konzerthalle Olympia spielen sollen. Und am 21. Juni wird außerdem das neue Album der Londoner Band Hot Chip, „A Bath Full Of Ecstasy“, veröffentlicht - an dem der Franzose ebenfalls beteiligt war.