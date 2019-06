Europa lebt den Trend zu lebendigen Fluss-Ufern

Am 26. September 2016 machte der Pariser Stadtrat ernst:Das rechte Seine-Ufer wurde auf einer Länge von 3,3 Kilometern komplett autofrei gestaltet. Dort wo vorher 40.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs waren, wurde eine malerische Kulisse für Einheimische und Touristen geschaffen. „Alle Städte dieser Welt gehen in diese Richtung und ich möchte nicht, dass Paris hinterherhinkt“, sagte die Bürgermeisterin Anne Hidalgo damals. Und es war nicht der erste Schritt der französischen Hauptstadt in Richtung grüner Uferpromenaden: 2013 wurde bereits am linken Seine-Ufer ein Straßenabschnitt gesperrt. Der nur im Sommer geöffnete Seine-Strand „Paris Plages“ erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Insgesamt gibt es jetzt sieben autofreie Kilometer am Seine-Ufer. Bürgermeisterin Hidalgo nennt es „eine Rückeroberung der Seine“.