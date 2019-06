Sturz über Felswand in Fluss

Nahe der Hochstegbrücke im Höllental hatte der Wanderer aus dem Bezirk Neunkirchen bei einem Zugangsweg zur Wiener Hochquell-Wasserleitung einen Schacht erspäht. Als er diesen von oben in in Augenschein nehmen wollte, geschah das Unglück. Der 51-Jährige verlor offenbar die Balance und stürzte über 15 Meter in die Schwarza. Schwer verletzt und bewegungsunfähig blieb er im Wasser liegen, konnte aber um Hilfe rufen. Ein Paar aus Zell am See (Szbg.), auf Radtour durch das Höllental, hörte die Schreie und schlug sofort Alarm.