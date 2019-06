Karina Sarkissova entspannt als sexy Nixe am See

Urlaub in Österreich kann ganz schön sexy sein - das beweist Karina Sarkissova gerade auf Instagram. Die schöne ORF-Jurorin, die im Frühjahr den „Dancing Stars“-Kandidaten rund um Stefan Petzner und Co. verbal ordentlich eingeheizt hat, lässt es sich am Kärntner Wörthersee gemeinsam mit ihrem jüngsten Sohn aktuell richtig gutgehen.