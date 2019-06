Historisch! Video-Beweis ebnete den Weg ins Glück

Was für ein Auftakt! Österreichs U21 spielte gestern gegen EM-Mitfavorit Serbien stark. Hielt in Triest gegen Stürmerstar Jovic und Co. dicht. Und kam beim 1:0 sogar in einen besonderen „Genuss“: Denn beim Tor von Hannes Wolf wurde erstmals in der Geschichte eines ÖFB-Länderspiels der Videobeweis eingesetzt.