Kryptogeld „Libra“: 2020 kommt Facebook-Bitcoin

Facebook will eine Milliarde Dollar sammeln

Insgesamt will Facebook für das Projekt laut „Wall Street Journal“ rund eine Milliarde Dollar aufbringen. Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen wie Bitcoin solle Libra an eine Reihe von klassischen Währungen wie den Dollar und Euro angekoppelt sein. Auf diese Weise will Facebook die teils extremen Werteschwankungen wie bei anderen Kryptowährungen verhindern und so das Vertrauen von Verbrauchern gewinnen.