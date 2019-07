„Wedge“: Bowers & Wilkins‘ „Hörmuschel“ im Test

Lampion-Lautsprecher

Das Design der Geräte darf durchaus als speziell bezeichnet werden, heraussticht aufgrund seiner Form jedoch vor allem der „Wedge“. Der Übersetzung des Namens ins Deutsche nach ist der Lautsprecher keilförmig, das Äußere erinnert uns jedoch eher an eine Muschel oder einen Lampion. Die außergewöhnliche Form folgt in jedem Fall einer Funktion, erzeugt das 120-Grad-Design doch ein besonders weiträumiges Klangbild, was es wiederum erlaubt, den „Wedge“ nahezu beliebig im Raum zu positionieren. Ein Blickfang dürfte das wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältliche Gerät in jedem Fall sein.