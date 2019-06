Leichenfund in Kufstein: Identität geklärt

Bei jener Leiche, die am 24. Mai in Kufstein im Inn entdeckt worden war, handelt es sich um den 25-jährigen Ungar, der seit Anfang April als vermisst galt. Dies bestätigte nun ein DNA-Abgleich, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Mann hatte am 4. April eine Wanderung in der Kaiserklamm bei Brandenberg (Bezirk Kufstein) unternommen und war spurlos verschwunden.