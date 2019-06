Wr. Neustadt - wir haben das neue Stadion gecheckt

„Ein klassischer Sonnenbrand war’s. Kühlen, feucht halten, dann passt die Farbe bald wieder.“ Markus Hartberger hat Schmäh; und er wirkt kompetent in seinen Ausführungen. So ein verbrannter Rasen wie in der Vorwoche kann den Projekt- und Bauleiter des Wiener Neustädter Stadions nicht irritieren. Lokalaugenschein der „Krone“ gestern Vormittag auf dem Gelände hinter der Arena Nova. Überall wird gebohrt, gehämmert. Und es fließt Blut. Herzblut. Jenes von Strabag-Mann Hartberger. „Je näher sich die Baustelle dem Ende zuneigt, desto emotionaler wird die Sache für mich. Ich merke es am erhöhten Augenmerk fürs Detail.“