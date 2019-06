Reds-Fan verrät geheime Details über Flitzer-Show

Treffen in der Bar

Der Brite sollte die ganze Aktion filmen und tat das auch. Nur kam Kinsey nicht wieder. Sie hatte nach ihrem Flitzer-Auftritt in Minute 18 schließlich Stadionverbot. So meldete sich ihr Freund Vitaly Zdorovetskiy nach dem Spiel am Handy, um einen Treffpunkt in einer Bar auszumachen. Der Namensgeber der Erotik-Seite „Vitaly Uncensored“ freute sich sehr über den guten Job von Beaumont. „Er sagte zu mir, du bist eine Legende und gab mir 130 Pfund fürs Filmen.“ Ein schönes und unvergessliches Erlebnis für 145 Euro ...