Blonde Flitzerin bei Finale: Das steckt dahinter!

Zudem soll sie laut „Daily Mail“ die Freundin von Vitaly Zdorovetskiy, dem Betreiber dieser Seite, sein. Kurios: Er selbst schaffte es bereits als Flitzer bei einem Fußballmatch in die Schlagzeilen. Beim WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien in Brasilien rannte er auf das Spielfeld. Für diese Art von Werbung nehmen sie offenbar auch eine satte Geldstrafe in Kauf ...