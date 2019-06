FINALE! Liverpool & Tottenham ringen um CL-Thron!

Im Gegensatz zu den anderen Topteams steht Pochettino weniger Geld für Transfers zur Verfügung. In den vergangenen fünf Jahren hat Tottenham netto nur rund ein Sechstel so viel ausgegeben wie Liverpool, im vergangenen Sommer investierte der Klub aufgrund des Baus des neuen Stadions überhaupt kein Geld in neue Spieler. Dies sorgte auch für interne Kritik. So monierte Linksverteidiger Danny Rose vor zwei Jahren, dass nur Spieler gekauft würden, über die er sich per Google informieren müsse. „Ungeachtet dessen, was ich damals gesagt habe, glaubt der Trainer an diesen Weg. Wir sehen nun, wie weit er uns gebracht hat. Ich dachte niemals, dass das mit Tottenham passieren könnte“, so Rose nun.