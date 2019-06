„Age of Empires 2“ kehrt als 4K-Neuauflage zurück

Microsoft hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles die Rückkehr eines kultigen Echtzeitstrategie-Klassikers angekündigt: „Age of Empires 2“ wird im Herbst 2019 als überarbeitete „Definitive Edition“ zurückkehren. Neben optischem Aufputz und 4K-Unterstützung soll es sogar eine ganz neue Kampagne namens „The Last Khans“ geben. Das 4K-„Age of Empires“ soll neben dem Windows Store auch bei Steam angeboten werden. Bei der „Definitive Edition“ des ersten Teils zog Microsoft mit der Entscheidung, ihn nur im eigenen Download-Shop anzubieten, viel Unmut auf sich.