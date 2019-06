Brasilien feiert Kantersieg gegen Honduras

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag in einem Test ein Schützenfest gefeiert. Die „Selecao“ fertigte Honduras in Porto Alegre mit 7:0 (3:0) ab. Gabriel Jesus erzielte einen Doppelpack (6., 47.). Daneben trugen sich auch Thiago Silva (13.), Philippe Coutinho (37./Elfmeter), David Neres (56.), Roberto Firmino (65.) und Richarlison (70.) in die Schützenliste ein.