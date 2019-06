Pkw stürzt in Ache: Einsatzkräfte gefordert

Die Einsatzkräfte waren am Pfingstsonntag in der Früh in Sankt Johann in Tirol gefordert. Ein Pkw stürzte in die Fieberbrunner Ache. Beide Insassen - ein 23-jähriger einheimische Lenker sowie eine 18-jährige Beifahrerin - konnten sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu.