Weltmeister Frankreich strauchelt in der Türkei!

In der Deutschland-Gruppe C feierte Nordirland mit dem 2:1 in Estland den 3. Sieg im 3. Spiel und war kurzfristig Tabellenführer vor der DFB-Elf, die erst später am Abend in Weißrussland mit 2:0 siegreich blieb. Die Deutschen stellten in Borisow in Abwesenheit von Teamchef Joachim Löw früh die Weichen auf Sieg. Mit aggressivem Forechecking wurde der Ball erobert, und Leroy Sane traf nach einem Haken mit links ins Eck (12.). Vor dem 2:0 (62.) wurde Marco Reus von Matthias Ginter ideal bedient. Die Deutschen brachten den Sieg souverän über die Zeit und hätten auch noch höher gewinnen können.