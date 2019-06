Französinnen starten mit 4:0-Sieg in die Heim-WM

Die Entscheidung führten „Les Bleues“ schon in der ersten Hälfte herbei. Eugenie le Sommer sorgte mit ihrem Treffer in der neunten Minute für das schnellste Tor in einem WM-Eröffnungsspiel. Wendie Renard schnürte in der Folge nach Standardsituationen einen Kopfball-Doppelpack (35., 45.+2). Für den Schlusspunkt war Amandine Henry (85.) verantwortlich.