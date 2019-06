Gewalt bei Demo: Ermittlungen gegen 4 Polizisten

„Das darf nicht passieren“

Dass der Kopf des Demonstranten in diesem Fall teils unter dem Fahrzeug und gefährlich nahe am Reifen des Polizeiautos zu liegen kam, sei ein „Zusammenkommen ganz unglücklicher Umstände, dass in dem Augenblick der Funkwagenfahrer einen Einsatz bekommt und wegfährt. Das war zwischen denen sicher nicht abgesprochen“, so der Wiener Landespolizeivizepräsident Michael Lepuschitz am Mittwoch im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller (siehe Video oben). Dennoch: „Ich räume ein: Das darf nicht passieren.“