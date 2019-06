Neumayer ist hungrig nach Erfolg

Neben dem Siegerscheck in Höhe von 29.600 Euro geht es für Neumayer und seine Konkurrenten am Semperachersee noch um einen anderen heißbegehrten Preis. Am achten Loch, einem Par 3 über 190 Meter, wartet ein nagelneuer SUV auf jenen Golfer, der als erstes ein Hole-in-One schlägt. „Das ist natürlich noch eine Zusatzmotivation“, sagt Neumayer. „Ich habe mir den sicherheitshalber schon einmal reserviert.“ Das Problem an der Sache: Im Vorjahr gab es an diesem Loch kein einziges Ass und insgesamt auch nur 35 Birdies.