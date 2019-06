Tauben statt Tore - „Rasen-Rätsel“ in Klagenfurt!

Die Kritik, die bereits anlässlich des Cup-Finales am 1. Mai aufgetaucht war, erklärt Greiner damit, dass „am Matchtag eine zweistündige Generalprobe für die große Eröffnungszeremonie stattgefunden hatte - da war der Platz dann zugegeben etwas zerwühlt.“ Und die aktuellen, unschönen Schattierungen in den einzelnen Grünfarben? „Ein generelles Problem, das etwa auch Golfplätze haben. Mit der Zeit nisten sich andere Grassorten ein, das lässt sich nicht verhindern. Aber auch da wirken wir entgegen. So wurde Dienstag - wie vor großen Spielen üblich - extra Eisen gespritzt - das sorgt für ein sattes Grün!“