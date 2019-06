Darum ist diese Kosmetik so wirksam

Das Meer ist reich an Mineralstoffen und Spurenelementen, die essenziell für unsere Gesundheit sind. So findet man im Meerwasser reichlich hochwertiges Salz, welches wie ein Körperpeeling wirkt und die Haut von Unreinheiten befreit. Zudem wachsen im Meer wertvolle Pflanzen, die sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich positiv auf die Gesundheit auswirken. Die Braunalge, auch „Kelp“ genannt, ist ein wahrer Nährstoffbooster und reich an Antioxidantien.