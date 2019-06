„Bloggerin des Jahres“ erfand Familiengeschichte

Eine preisgekrönte Bloggerin, die für sich selbst eine jüdische Familiengeschichte erfunden haben soll, hat am Wochenende für Aufregung gesorgt. Die in Irland lebende deutsche Historikerin Marie Sophie Hingst soll sowohl in ihrem Blog „Read on my dear, read on“ als auch dem Archiv der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gegenüber falsche Angaben über ihre Abstammung gemacht haben.