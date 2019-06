Erste Enteignungs-Verfahren für 380-kV-Leitung

Zwei Säle in der BH Hallein sind bereits reserviert, die APG möchte an diesem Tag die sogenannten Zwangs-Dienstbarkeitsverträge von den Grundbesitzern bekommen. Damit sie noch im Herbst mit dem Bau der 380-kV-Freileitung beginnen kann. Morgen, Samstag, will die IG Erdkabel ihre Strategie dazu festlegen.