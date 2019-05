Lokführerin: „Bilder vom Unfall bleiben im Kopf!“

Die Bilder des schrecklichen Unfalls gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf. „Ich arbeite daran, damit klar zu kommen“, sagt Bianca Bader. Die 33-jährige Lokführerin war in eine Kollision im Lavanttal verwickelt. Ein Auto war über den Bahnübergang gefahren, als sie gerade in ihrem Triebwagen heranbrauste. Anhalten war unmöglich. Die Bilanz: ein Schwer- und ein Leichtverletzter. Und ein schweres Trauma! „Auf so etwas ist kein Zugführer vorbereitet“, erzählt Bader.