Spurwechsel: Neuer Eigentümer für Carrera

Der Salzburger Spielwarenhersteller und „Carrera“-Eigentümer Stadlbauer hat am Dienstag die Übernahme durch die internationale Beteiligungsgesellschaft Quantum Capital Partners (QCP) mit Sitz in München bekanntgegeben. Die Übernahme soll bereits im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Geschäftsführer in der Stadlbauer-Gruppe bleibt aber weiterhin Norbert Frümmer und Chef Andreas Stadlbauer unterstützt die neue Holding als Mitglied im Beirat. Der Verkauf sei durch einen Generationswechsel nötig geworden.